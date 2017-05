Netflix ekranizuje "Wiedźmina"!

Czyżbyśmy mieli doczekać się wreszcie udanej filmowej ekranizacji polskiego klasyka fantasy? Netflix przygotowuje anglojęzyczny serial na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego o przygodach wiedźmina Geralta.Serial ma być oparty na całym tak zwanym "cyklu wiedźmińskim", na który składają się 2 tomy opowiadań, 5 tomów sagi oraz napisana po latach dodatkowa, samodzielna powieść. Na podstawie książek - które przetłumaczono na ponad 20 języków i które trafiły m.in. na listę bestsellerów New York Timesa - powstał serial i film kinowyz 2001 roku oraz popularna seria gier wideo.Producentami wykonawczymi projektu są Sean Daniel ) i Jason Brown () oraz Tomasz Bagiński (nominowana do Oscara) i Jarosław Sawko ze studia Platige Image. Bagiński ma również reżyserować co najmniej jeden odcinek w każdym sezonie.Z twórcami serialu będzie współpracował sam Sapkowski , który ma pełnić rolę konsultanta kreatywnego., powiedział Sapkowski