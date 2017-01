Nicole Kidman w nowej wersji "Nietykalnych"?

Getty Images © Frazer Harrison

) i Amara Karan ) negocjują udział w remake'u francuskiego hitu. Gwiazdami filmu będą Bryan Cranston To opowieść o sparaliżowanym milionerze. Zatrudnia on do pomocy i opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Zderzenie dwóch skrajnie różnych światów daje początek szeregowi niewiarygodnych przygód i przyjaźni, która czyni ich nietykalnymi. Kidman ma zagrać Yvonne, w którą w oryginale wcieliła się Anne Le Ny Karan z kolei przejmie postać po Audrey Fleurot Film powstaje dla studia The Weinstein Company. Reżyseruje Neil Burger ).