Nie żyje Jonathan Demme, reżyser "Milczenia owiec"

Getty Images © Jason Kempin

Nie żyje Jonathan Demme , laureat Oscara, reżyser. Twórca zmarł w swoim mieszkaniu na Manhattanie w wyniku powikłań związanych z rakiem przełyku. Miał 73 lata.Urodził się w 1944 roku w Baldwin w stanie Nowy Jork. Dorastał w Miami. Jako nastolatek chciał zostać weterynarzem i zaczął studia na Uniwersytecie Florydy. Porzucił jednak karierę lekarską i zaczął pracować jako dziennikarz. Przeniósł się do Anglii, gdzie zajmował się produkcją telewizyjną. To tam poznał Rogera Cormana , który zatrudnił go w charakterze publicysty i zaczął zachęcać do pisania scenariuszy do swoich niskobudżetowych produkcji. Demme zadebiutował za kamerą filmu(1974). Po nakręceniu kilku tytułów dla New World Pictures Cormana zaczął pracować przy większych projektach dla większych studiów. Był również scenarzystą, współtworzył m.in. programJego najważniejsze filmy to(1980),(1991),(1993),(2004) i(2008). Nakręcił też szereg dokumentów muzycznych, m.in.(1980) i(2006). Ostatni film, który wyreżyserował, to(2015) z Meryl Streep W 1992 roku zdobył Oscara dla najlepszego reżysera za