Nie będzie "Mad Maksa: Wasteland"? Konflikt reżysera ze studiem

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że George Miller i Warner Bros. w najbliższym czasie będą ze sobą walczyć, a nie współpracować. To zaś oznacza, że nie ma na razie szans na realizację". Powodem konfliktu są oczywiście pieniądze.Jak donosi australijska gazeta "The Sydney Morning Herald", firma producencka George'a Millera Kennedy Miller Mitchell złożyła w sądzie pozew, domagając się od Warner Bros. pieniędzy. Producenci twierdzą, że wytwórnia jest im winna bonus za wywiązanie się z warunków kontraktu oraz karę za złamanie umowy poprzez przekazanie 12,5% udziałów w realizacji filmu studiu RatPac Entertainment. Zgodnie z kontraktem Warner nie mógł tego zrobić bez pytania Kennedy Miller Mitchell o zgodę.Studio oczywiście odpiera zarzuty i deklaruje, że będzie walczyć w sądzie z Kennedy Miller Mitchell do samego końca.Przyszłość widowiskanigdy nie wyglądała zbyt różowo. George Miller zdawał się sam nie być pewny projektu. Raz deklarował, że ma pomysł na dwie kontynuacje, innym razem twierdził, że ma dość i do cyklu nie wróci. Jednak jeszcze na początku tego roku Tom Hardy zdawał się wierzyć w możliwość realizacji filmu.