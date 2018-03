Nie będzie animowanego serialu o Deadpoolu

Mamy złą wiadomość dla tych, którzy czekali na animowanegodla dorosłych. Serial nie powstanie. Decyzję podjęli szefowie FX Prods.Projekt został zamówiony rok temu. 10-odcinkowy serial miał w tym roku zadebiutować na antenie stacji FXX. Za jego realizację odpowiadał twórca i gwiazda Donald Glover , a scenariusz przygotowywał Stephen Glover . Współproducentem było Marvel Television.Kulisy decyzji o kasacji serialu nie są na razie znane. Wiemy jedynie tyle, że strony poróżniły kwestie artystyczne.Nie jest też jasne, czy Marvel Television i ABC Studios będą próbować realizować serial dla innej stacji. To może być jednak trudne, ponieważ dopóki Disney nie przejmie 20th Century Fox (i kanałów Foxa), do którego należą prawa do Deadpoola, serial animowany nie może powstać bez współpracy z tą wytwórnią. A obok FX Prods. jedyną specjalizującą się w telewizyjnych projektach jest 20th Century Fox TV. Donald Glover ma jednak umowę ramową właśnie z FX Prods., więc przeniesieniedo 20th Century Fox TV byłoby możliwe, gdyby FX Prods. się na to zgodziło lub gdyby Glover zrezygnował z projektu.Deadpool to obecnie jeden z najpopularniejszych komiksowych bohaterów z uniwersum Marvela. Obdarzony wisielczym poczuciem humoru najemnik-socjopata zadebiutował na kartach komiksów w 1991 roku. W 2016 roku do kin trafił film o jego przygodach, który niespodziewanie okazał się gigantycznym przebojem (783 miliony dolarów wpływów przy budżecie rzędu 58 milionów). Na 2018 rok zaplanowano premierę jego sequela.