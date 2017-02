Nowy "Piątek trzynastego" trafił do kosza!

Wytwórnia Paramount przedstawiła wczoraj zaktualizowany plan swoich premier filmowych na najbliższe lata. Z zestawienia zniknęły nieoczekiwanie dwa duże tytuły: rebootoraz kontynuacjaJeszcze kilka dni temu informowaliśmy Was, że zdjęcia do nowegorozpoczną się 19 marca. Film w reżyserii Brecka Eisnera miał od nowa opowiedzieć o tym, jak Jason Voorhees stał się niezniszczalną maszyną do zabijania. Premierę zaplanowano na 13 października 2017. Ostatecznie w tym dniu do kin trafi inny tytuł Paramountu - Jennifer Lawrence w roli głównej.Jeśli chodzi o, od dawna było wiadomo, że twórcy nie zdążą przygotować filmu na 9 czerwca 2017. W styczniu ubiegłego roku z reżyserowania widowiska zrezygnował Juan Antonio Bayona . W sierpniu pojawiły się pogłoski, że jego stanowisko mógłby przejąć David Fincher . Od tego momentu obyło jednak cicho. Przypomnijmy: obraz miał być kontynuacją superprodukcji z 2013 roku z Bradem Pittem w roli głównej. Oryginał zarobił na całym świecie 540 milionów dolarów.Na razie nie wiadomo, czy oba projekty zostały skasowane, czy też wytwórnia chce dać ich twórcom więcej czasu na realizację.