O co chodzi z córką Ant-Mana w "Avengers 4"?

Właśnie wyszło na jaw, że w na razie niezatytułowanym widowiskuwystąpi 16-letnia Emma Fuhrmann , która wcieli się w Cassie, córkę Scotta Langa/Ant-Mana.Aktorka podobno faktycznie - według oficjalnego potwierdzenia - "występuje w tej roli w niektórych scenach". Nie wiadomo jednak, czy w filmie zobaczymy również 10-letnią Abby Ryder Fortson , która wcieliła się w Cassie Lang wi powtórzy swój występ wZapraszamy zatem do spekulacji. Czy różnica wieku oznacza, że czwarta częśćbędzie rozgrywała się kilka lat po wydarzeniach z? A może - jak podejrzewa wielu fanów - w filmie pojawi się wątek podróży w czasie? Co więcej - jeśli Cassie dorośnie, możliwe, że zobaczymy, jak przyjmuje własną superbohaterską tożsamość - czy to Stature czy Stinger. Jej obecność przeciera też szlak dla kolejnej grupy superbohaterów - Young Avengers.Na odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Premiera filmu 25 kwietnia 2019.