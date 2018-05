OFICJALNIE: Nie będzie "Transformers 7" w przyszłym roku

3 2 1



Paramount Pictures potwierdziło to, co dla większości fanów było od dłuższego czasu oczywistością. W przyszłym roku nie zobaczymy w kinach siódmej częściStudio właśnie ogłosiło swoje plany dystrybucyjne na najbliższe lata i wykreśliło z nich, które miało trafić do kin w czerwcu przyszłego roku. Co interesujące, Paramount nie podało nowej. To sugeruje, że wytwórnia poczeka z dalszym rozwojem cyklu aż do premiery. Ten film trafi do kin w grudniu tego roku i traktowany jest jako nowe otwarcie.Brak daty oznacza też, że chyba tym razem już na poważnie rozważana jest opcja kontynuacji serii bez udziału Michaela Baya . Ten zadeklarował, żebył jego ostatnim reżyserskim projektem w ramach serii "Transformers". Ponieważ jednak wcześniej składał podobne obietnice, wiele osób nie brało ich dotąd zbyt poważnie.Pozostałe zmiany w planach Paramountu wyglądają następująco:- dodanie daty premiery (17 maja 2019 roku)- dodatnie daty premiery (28 czerwca 2019 roku)- przesunięcie daty premiery (z 19 kwietnia na 5 kwietnia 2019 roku)Również Warner Bros. ogłosiło zmiany w swoich planach dystrybucyjnych. Oto one:- przesunięcie daty premiery (z 31 maja 2019 roku na 5 czerwca 2020 roku)- dodanie daty premiery (24 stycznia 2020 roku)- przesunięcie daty premiery (z 24 marca na 31 maja 2019 roku)