Odszedł Adam West, niezapomniany Batman

W wieku 88 lat odszedł Adam West , aktor znany najlepiej z tytułowej roli w serialuPrzyczyną śmierci była białaczka.Naprawdę nazywał się William West Anderson. Urodził się 19 września 1928 roku w Seattle. Karierę w mediach rozpoczął jeszcze na studiach jako prezenter w lokalnym radiu. W latach 50. i 60. zaliczył przed kamerą szereg gościnnych występów m.in. wPrzełomem okazał się udział w reklamie Nestle, którą zobaczył producent William Dozier . To on obsadził Westa w tytułowej roli w serialu o obrońcy Gotham City.emitowany był w latach 1966-1968. Utrzymany w lekkim, humorystycznym tonie program cieszył się olbrzymią popularnością i szybko trafił do kanonu popkultury. Jednocześnie zaszufladkował Westa, który do końca życia dla wielu widzów pozostał Bruce'em Wayne'em.W trakcie trwającej sześć dekad kariery aktor zagrał w ponad 50 filmach i serialach. W ostatnich latach można go było usłyszeć w kreskówce, gdzie użyczał głosu burmistrzowi Westowi.W 2012 roku otrzymał gwiazdę w Hollywoodzkiej Alei Sław.