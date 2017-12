Oficjalnie! Mutanci X-Men wracają do Marvela!

Stało się! Zgodnie z oczekiwaniami dziś Bob Iger w porannym programie stacji ABC ogłosił, że Disney kupuje większość 21st Century Fox.Umowa opiewa na kwotę 66,1 mld dolarów. W ramach niej Disney przejmie 20th Century Fox, kanały FX i National Geographic, międzynarodowe kanały telewizyjne, a także Star India. Większość kwoty wypłacona zostanie w akcjach Disneya. Dzięki temu inwestorzy Foxa będą posiadać 25% udziałów w Disneyu.News Corps. zachowa sobie jednak kanał informacyjny Fox News, stację naziemną, lokalne stacje telewizyjne, a także kompleks budynków, w których kręcone są produkcje filmowe. Udziały w brytyjskim Sky są przedmiotem oddzielnych negocjacji, które wciąż trwają. Disney ma je przejąć, kiedy 21st Century Fox odkupi brakujące 61% udziałów.Według Deadline szef Walt Disney Studios Alan Horn będzie nadzorował proces przenoszenia filmowych operacji do Marvel Studios, LucasFilm, Pixara, Walt Disney Studios Motion Pictures. Prezydent WDSMP Sean Baily ma być osobą odpowiedzialną za wszystkie aktorskie projekty Disneya, a jego zastępca - Tendo Nagenda - zajmie jego miejsce jako szef produkcji.Osoby związane w 20th Century Fox z projektami filmowymi studia mają znaleźć zatrudnienie u konkurencji. Stacey Snider, szefowa studia, trafi podobno do Amazonu lub Apple'a. Jej zastępczyni - Emma Watts - z kolei może wzmocnić Warner Bros.Pod znakiem zapytania stoją losy Fox 2000 i Fox Searchlight, które odpowiadały za wiele nagradzanych skromniejszych projektów z dużym potencjałem festiwalowym i w sezonie nagród. Niektórzy sądzą, że Disney wykorzysta je, by wrócić do produkowania filmów dla dorosłych widzów. Inni sądzą, że studia podzielą los Miramaxu, który był ostatnim dużym zakupem o podobnym profilu filmowym. Disney ostatecznie pozbył się go w 2010 roku.Dla kinomanów na całym świecie umowa oznacza m.in.:Jamesa Camerona powstaną dla Disneya- LucasFilm odzyska wcześniej prawa do. 20th Century Fox zamierzało trzymać je u siebie tak długo, jak to się tylko da- X-Men i Fantastyczna Czwórka trafią do kinowego uniwersum Marvela- wiele produkcji Foxa, które obecnie pokazywane są na Netfliksie, po 2019 roku prawdopodobnie z tej platformy zniknie, ponieważ Disney planuje uruchomienie własnego serwisu- Disney zdobyło też większościowy udział w Hulu, które do tej pory było wspólnym projektem Disneya, Foxa, NBCUniversal i Time Warner; możliwe więc, że Hulu po prostu zostanie wchłonięte przez nową platformę koncernu.Na razie nie jest jasne, czy kupno dojdzie do skutku. Podobna umowie, na mocy której AT&T chce kupić Time Warner, przeciwstawiła się administracja Trumpa, uznając ją za niebezpieczną dla konsumentów i zagrażającą idei zdrowej konkurencji. Tę sprawę rozstrzygnie ostatecznie sąd.