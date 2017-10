Oscary: Filmy Netfliksa stracą możliwość walki o statuetki?

Getty Images © Christopher Polk



Pod koniec ubiegłego tygodnia doszło w Los Angeles do wyjątkowego wydarzenia – zamkniętego zebrania członków Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej . Jednak dopiero teraz do mediów docierają echa tego spotkania. I jak się okazuje, nie było ono zbyt korzystne dla Netfliksa.Podczas zebrania poruszono bowiem problem praktyki stosowanej przez Netflix polegającej na wykupywaniu w kinach seansów swoich tytułów, dzięki czemu spełniają one wymogi regulaminowe Oscarów. Jak się okazuje, część członków Akademii patrzy nieprzychylnym okiem na podobne praktyki. Pojawiły się nawet głosy domagające się nowej definicji filmu kinowego, dla których nagrody Akademii zostały stworzone. Członkowie, a przynajmniej ich część, są więc zdania, że produkcje Netfliksa powinny rywalizować wyłącznie o nagrody Emmy.Innym tematem poruszonym na zebraniu była sprawa promocji kandydatów przez dystrybutorów. Wielu członków domaga się zaostrzenia przepisów. Jak stwierdził jeden z uczestników "jest wciąż za dużo przyjęć z homarami, a za mało pokazów walczących o Oscary filmów".Na razie żadne decyzje nie zostały podjęte. Jakiekolwiek zmiany oczywiście nie będą miały już wpływu na walkę o najbliższe Oscary.