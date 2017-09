Oscary 2018: Czy Angelina Jolie da nagrodę Kambodży?

Wyprodukowany dla platformy Netflix filmnajprawdopodobniej będzie reprezentować Kambodżę w wyścigu po Oscary . Tak przynajmniej twierdzi portal Variety. Obraz wyreżyserowała Angelina Jolie , ale jednym z producentów jest kambodżański twórca Rithy Panh , któregocztery lata temu walczyło o nominację.Tymczasem trzy kolejne kraje oficjalnie ogłosiły swoich kandydatów do Oscarów.Maroko reprezentować będzie. Pięć przeplatających się historii na przestrzeni 30 lat pokazano po raz pierwszy na tegorocznym festiwalu w Toronto. Jest to czwarty film wyreżyserowany przez Nabila Ayoucha , który walczy o statuetkę dla Maroka. Poprzednio były to:. Żaden z nich nie otrzymał nominacji.jest drugim filmem nakręconym w urdu, który ubiegać się będzie o statuetkę. Obraz, który miał swoją premierę rok temu na festiwalu w Madrycie, reprezentować będzie Pakistan. Również w urdu zrealizowany jest, który walczy o Oscara dla Wielkiej Brytanii.to siódmy film wystawiony przez Pakistan do oscarowego wyścigu.Brazylia postawiła na twórcę, który ma już na swoim koncie nominację do Oscara (za montaż). To Daniel Rezende , który nakręcił biografię aktora Arlindo Barreto pod tytułem Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej czeka na zgłoszenia do 2 października. Do tej pory zrobiło 47 państw:Austria:Azerbejdżan:Belgia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czechy:Dominikana:Egipt:Estonia:Finlandia:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Irak:Irlandia:Japonia:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Polska:Portugalia:Rumunia:Serbia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania:Wietnam: