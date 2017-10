Oscary 2018: Jest rekord! 92 państwa walczą o statuetkę

Getty Images © Christopher Polk



Znamy już pełną listę filmów walczących o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Jak podaje Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, w tym roku padła magiczna granica 90. Do rywalizacji zgłosiło się aż 92 państw. Przed rokiem zgłoszenia nadesłało 89 państw, ale do rywalizacji przyjętych zostało 85.W tym roku mamy aż sześć krajów, które o Oscara walczą po raz pierwszy. Są to wymienione już przez nas wcześniej Laos i Mozambik. Pozostałymi beniaminkami są: Haiti (), Honduras (), Senegal () i Syria ().Polskę reprezentować będzie Agnieszki Holland . Obraz został wcześniej doceniony na festiwalu w Berlinie , gdzie zdobył nagrodę im. Alfreda Bauera.Lista filmów walczących o nieanglojęzycznego Oscara wygląda następująco:Afganistan:Albania:Algieria:Argentyna:Armenia:Australia:Austria:Azerbejdżan:Bangladesz:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chiny:Chorwacja:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Filipiny:Finlandia:Francja:Grecja:Gruzja:Haiti:Hiszpania:Holandia:Honduras:Hongkong:Indie:Indonezja:Irak:Iran:Irlandia:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kazachstan:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Laos:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Maroko:Meksyk:Mongolia:Mozambik:Nepal:Niemcy:Norwegia:Nowa Zelandia:Pakistan:Palestyna:Panama:Paragwaj:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Senegal:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Syria:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Ukraina:Urugwaj:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania:Wietnam:Włochy:Nominacje zostaną ogłoszone 23 stycznia. Gala Oscarowa odbędzie się 4 marca.