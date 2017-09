Oscary 2018: Włosi wybrali film z Cannes

Do 78 zwiększyła się liczba państw, które zgłosiły swoich kandydatów do walki o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W tamtym roku zrobiło to 89, ale cztery z nich zostały zdyskwalifikowane.Swojego kandydata mają już Włochy. To, czyli zdobywca nagrody sieci kin Europa Cinemas na tegorocznym festiwalu w Cannes Jednym z krajów, które rok temu zostały zdyskwalifikowane był Afganistan. W tym roku kraj liczy na więcej szczęścia i wysyła. Obraz miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Locarno Czy trzynastka okaże się szczęśliwa dla Bangladeszu? Zgłoszony w tym rokujest bowiem trzynastym filmem, który walczy o nominację dla tego kraju. Żadnemu z wcześniejszych pretendentów ta sztuka się nie udała.Po raz drugi w historii Paragwaj spróbuje powalczyć o statuetkę. Do rywalizacji wystawiony został przygodowy filmNa pierwszą nominację liczą też Filipiny. W tym roku postawili na, które miało premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Tokio.Kanada postanowiła pochwalić się historią Montrealu i Quebecu i wystawiła obraz historyczny. Jest to pierwszy film w karierze reżysera François Girarda walczący o Oscara. Jednak jego wcześniejszy obraz -- zdobył statuetkę, za muzykę. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej czeka na zgłoszenia do 2 października. Do tej pory zrobiły to:Afganistan:Albania:Algieria:Austria:Azerbejdżan:Bangladesz:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Filipiny:Finlandia:Francja:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Hongkong:Indie:Indonezja:Irak:Iran:Irlandia:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kazachstan:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Laos:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Paragwaj:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Turcja:Ukraina:Urugwaj:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania:Wietnam:Włochy: