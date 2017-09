Oscary 2018. "Lato 1993" gorącym kandydatem Hiszpanii

W czwartek do wyścigu oscarowego przystąpiły cztery kolejnej kraje.Hiszpanię reprezentować będzie. Historia 6-letniej dziewczynki, której rodzice zmarli na AIDS, miała swoją premierę w Berlinie w sekcji Generacja Kplus.Rumuni postawili na- opowieść o dziennikarzu, który przygotowując materiał o nieletnich prostytutkach zaczyna zastanawiać się nad etyką zawodową. Obraz miał swoją premierę w ubiegłym roku na festiwalu w Toronto Liban nie czeka na werdykt jury w Wenecji i ogłasza, że kraj ten reprezentować będzie na Oscara walczący o Złotego Lwa. To drugi film Ziada Doueiriego. 19 lat temu bezskutecznie o statuetkę walczył jego debiutEstonia liczy, że przychylność Akademii zyska baśniowa opowieść o wiejskiej dziewczynie kochającej się w lokalnym chłopaku. Akcja osadzona jest w XIX-wiecznej Estonii pełnej duchów, wilkołaków. Mieszka tam nawet sam diabeł.Kraje mają czas do 2 października, by zgłosić swoich kandydatów. Do tej pory zrobiły to:Austria:Azerbejdżan:Belgia:Bośnia i Hercegowina:Chorwacja:Dominikana:Estonia:Finlandia:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Irak:Japonia:Korea Południowa:Liban:Łotwa:Nepal:Niemcy:Norwegia:Palestyna:Rumunia:Serbia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry: