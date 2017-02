Oto pierwszy mutant aktorskiego serialu o X-Men

Getty Images © Jason Kempin



Fox rozpoczął obsadzanie ról w niezatytułowanym serialu aktorski o X-Men. Jako pierwszy angaż otrzymał Blair Redford ).Serial będzie opowiadał o normalnych rodzicach, których dzieci są mutantami. Oczywiście rząd spróbuje przejąć nad nimi kontrolę. Rodzice nie chcą się na to zgodzić i razem z dziećmi ratują się ucieczką. Znajdują podziemną organizację mutantów i włączają się do walki o ich prawo do samostanowienia. Redford wcieli się w postać Sama, który jest przywódcą mutantów zorganizowanych w ruchu oporu. Twórcą i prowadzącym serial jest Matt Nix , który zapowiada, że projekt powiązany będzie z kinowym uniwersum X-Men.