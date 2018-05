PLOTKA: Jaką nową kosmiczną rasę spotkamy w "Avengers 4"?

3 2 1



MCU Cosmic, strona, która ujawniła (potwierdzoną niedawno przez Kevina Feige'go ) plotkę, jakoby w Marvel Studios szykowano filmową wersję Eternals, ma dla nas nową pogłoskę. Tym razem dotyczy onaWedług portalu film otworzy następująca, rozgrywająca się w Tokio, scena: oto Clint Barton ( Jeremy Renner ), teraz pod pseudonimem Ronin, ściga członków Yakuzy, którzy okazują się być przedstawicielami zmiennokształtnej rasy Skrullów.Skrullów po raz pierwszy mamy zobaczyć w, która będzie mieć premierę tuż przed czwartą częścią. Rymuje się to ciekawie ze sceną po napisach, w której Nick Fury wzywa na pomoc właśnie Captain Marvel. Czyżby znamienne pstryknięcie palcami Thanosa uczyniło Ziemię podatną na atak ze strony Skrullów? Jeśli potwierdzi się inna plotka - ta, zgodnie z którą akcja "czwórki" rozgrywa się wiele lat później - możliwe, że zobaczymy Ziemię po inwazji Skrullów. Trzeba jednak zaznaczyć, że rola kosmicznej rasy w wydarzeniach zma być znikoma.Jak myślicie, w jaką stronę pójdzie fabuła? Możliwe, że co nieco wyjaśni trzymany na razie w tajemnicy tytuł filmu. Pytanie tylko, kiedy go wreszcie poznamy.Premiera8 marca 2019, a- 25 kwietnia 2019.Zobaczcie nasze zestawienie najlepszych scen akcji w filmach Marvela: