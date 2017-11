PLOTKA: Jake Gyllenhaal zastąpi Afflecka w roli Batmana?

Na początku listopada minął rok od chwili, kiedy w sieci pojawiły się pierwsze informacje o tym, że zsą problemy. Zaczęło się od tego, że scenariusz ponoć miał nadawać się wyłącznie do wyrzucenia do śmieci. Potem Ben Affleck ogłosił, że filmu nie wyreżyseruje. A wkrótce potem internet zaczął żyć pytaniem "Czy Affleck zrezygnuje z bycia Mrocznym Rycerzem?" Pytanie to do dziś nie uzyskało odpowiedzi. Jednak z najnowszych plotek wynika, że Matt Reeves ma już dość czekania, aż gwiazdor oficjalnie ogłosi swoją decyzję.Falę spekulacji rozpoczął John Campea. Ujawnił on bowiem, że Affleck miał podpisać porozumienie z Warner Bros. zwalniające go z roli superbohatera. Co więcej, Reeves już szuka kandydatów, którzy mogliby zastąpić Afflecka Wkrótce potem pojawiła się elektryzująca wszystkich informacja: Reżyser chce, żeby kostium nietoperza wdział Jake Gyllenhaal Reeves miał już się podobno z aktorem spotkać w tej sprawie. Żadne finalne uzgodnienia nie zostały na razie podjęte. A wkrótce po opublikowaniu tej informacji, pojawiły się dodatkowe doniesienia o tym, że reżyser spotykał się też z innymi aktorami.Portal Collider twierdzi teraz, że nic nie jest przesądzone, że Affleck jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, a spotkania mają na celu znalezienie następcy "na wszelki wypadek".Z nowych doniesień wynika też, że Matt Reeves planuje całą trylogię, którejbędzie pierwszą częścią.