POWIĘKSZENIE 2017: Ostatnie dni konkursu dla młodych krytyków

Szukamy autorów, którzy zwrócą uwagę na rzeczy pomijane, dostrzegą to, co pozostawało niedostrzeżone, i opiszą w swoich tekstach najciekawsze aspekty współczesnego kina. Na sześć dotychczasowych edycjinadesłano już łącznie 1430 prac konkursowych.Każdy z uczestników powinien przesłaćCo ważne, muszą one być połączone kontekstowo, tzn. artykuł powinien podejmować problematykę, rozszerzać bądź nawiązywać do recenzowanego filmu albo serialu.Recenzja powinna liczyć nie więcej niż(ze spacjami), a artykuł – nie więcej niż(ze spacjami).Zestaw konkursowy musi składać się z tekstów dotądKonkurs jest przeznaczonyTermin nadsyłania zestawów konkursowych upływa. Prace należy nadsyłać na adresW treści maila prosimy podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu).Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:I miejsce – 3000 zł oraz współpraca z portalem FilmwebWyróżnienia – po 1000 złDodatkową nagrodę w wysokości 1000 zł za najlepszą recenzję polskiego filmu ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej.W jury tegorocznego Konkursu zasiądą: Grażyna Torbicka (dziennikarka filmowa, dyrektorka artystyczna Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi), Joanna Birek (laureatka VI edycji "Powiększenia"),Marta Sikorska (Polski Instytut Sztuki Filmowej), Bartosz M. Kowalski (reżyser,) oraz przewodniczący jury Michał Walkiewicz (redaktor naczelny Filmweb.pl).Nagrody zostaną wręczone pod koniec września na corocznym zjeździe użytkowników Filmwebu, czyli Filmweb Offline.Pełny regulamin Konkursu znajduje się TUTAJ . Wysłanie Zestawu konkursowego oznacza akceptację regulaminu.