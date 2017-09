PREMIERA: Jakub Gierszał na plakacie filmu "Najlepszy"

(kliknij, aby powiększyć)



Prezentujemy dzisiaj premierowo plakat filmu. Nowy film reżysera Łukasza Palkowskiego wejdzie na ekrany kin już 17 listopada.Plakat możecie obejrzeć w wersji ruchomej:A także standardowej:Plakat nawiązuje bardzo mocno do najważniejszego motywu w filmie – walki bohatera z własnymi słabościami. Z kimś kogo widzi, gdy patrzy w lustro. "To historia o walce ze sobą. Bo tak naprawdę jesteśmy swoimi największymi wrogami. Kto nam najbardziej przeszkadza w tym co potrafimy i możemy, jak nie my sami? I to nasze odbicie w lustrze, które nas cały czas w jakiś sposób namawia do rzeczy, które też nie wychodzą nam na dobre." – mówi Łukasz Palkowski – to prawdziwa historia Polaka, który zachwycił świat. Miał nie żyć, a został mistrzem świata. Reżyser kinowego hitu Łukasz Palkowski , ponownie sięga po życiorys niezwykłej osoby – człowieka, który udowodnił, że prawdziwi bohaterowie nie boją się upadać i potrafią podnieść się z największego dna.Głównym bohaterem jest sportowiec, który zachwycił świat, a który w Polsce, do dziś, pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej siły, historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 24h:47min:46sek. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił. Druga stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie.został zakwalifikowany do Konkursu Głównego 42. Festiwalu Filmowego w Gdyni