PREMIERA: Tak walczą z epidemią AIDS w "120 uderzeniach serca"

W piątek do kin wejdzie zdobywca Grand Prix ubiegłorocznego festiwalu w Cannes , nowy obraz Robina Campillo . Z tej okazji mamy dla Was klip prezentujący fragment filmu.Klip znajdziecie poniżej:W filmie Campillo euforia spotyka rozpacz, a przyspieszone bicie serca przypomina tykanie odliczającego czas zegara. Bo o wyścig z czasem tu chodzi: mamy wczesne lata 90., epidemia AIDS zbiera we Francji swoje żniwo przy cichej zgodzie rządu i koncernów farmaceutycznych. Zmowę milczenia wokół choroby akcjami, marszami, happeningami starają się przerwać aktywiści z paryskiego ACT UP.