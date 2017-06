Patty Jenkins już pracuje nad scenariuszem "Wonder Woman 2"

Jeszcze dwa tygodnie temu The Hollywood Reporter sugerował, że naprzyjdzie nam poczekać, bo Warner Bros. musi porozumieć się z reżyserką, Patty Jenkins , w sprawie nowego kontraktu. Wszystko jednak wskazuje na to, że strony wypracowały przynajmniej częściowy kompromis i prace nad kontynuacją widowiska już trwają.Informacje takie otrzymał portal Variety, którego dziennikarz rozmawiał ostatnio z Geoffem Johnsem Jonem Bergiem , osobami odpowiedzialnymi za całe kinowe uniwersum DC. Johns ujawnił, że właśnie pracuje wspólnie z Jenkins nad pierwszą wersją scenariuszaJednak fakt, że Jenkins pisze scenariusz, nie oznacza jeszcze, że film wyreżyseruje. Warner Bros. do tej pory oficjalnie nie ogłosiło ani szczegółów powstania kontynuacji, ani kto stanie za kamerą. Johns nie chciał ujawnił szczegółów scenariusza. Stwierdził tylko, że bardzo dobrze mu się współpracowało z Jenkins przy pierwszeji że mają świetny pomysł na kontynuację. Obiecał też, że celem jest przygotowanie kolejnego wspaniałego widowiska. Sama Jenkins we wcześniejszych wywiadach sugerowała, że chciałaby osadzić akcjęw Stanach Zjednoczonych.