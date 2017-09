Pięć Smaków: Rekrutacja do People's Jury trwa

Zostań jedną z 11 osób, które wybiorą laureata spośród 11 konkursowych filmów na 11 edycjiSzukamy pasjonatów kina i sympatyków kultur Azji. Zachęcamy wszystkich tych, którzy chcieliby wejść w kino azjatyckie nieco głębiej. By dołączyć do wyjątkowego jurorskiego grona wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie oraz napisać recenzję sceny/filmu/zjawiska dotyczącego dowolnego filmu azjatyckiego. Komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę zarówno recenzencką wnikliwość, jak i kreatywne podejście do pisania.Spróbuj i wyślij zgłoszenie już dziś!WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ 11. edycja festiwalu odbędzie się w Warszawie w dniachWięcej na stronie piecsmakow.pl