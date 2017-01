Pierce Brosnan jako Cable w "Deadpoolu 2"?

Wolvie. Bond. Wade. A photo posted by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Jan 17, 2017 at 2:03am PST





Fanioszaleli. A wszystko przez dwa, z pozoru bardzo niewinne zdjęcia, które pojawiły się ostatnio w sieci.Pierwsze zdjęcie wrzucił Ryan Reynolds na Instagrama. Widać na nim aktora w towarzystwie Hugh Jackmana Pierce'a Brosnana . Co ciekawe, panowie przybrali bardzo charakterystyczną pozę, którą fani jednoznacznie uznali za mało subtelną wskazówkę.Nieco wcześniej na Twittera fotkę wrzucił Hugh Jackman . Ta również została uznana przez fanówza wielką wskazówkę.Co według fanów mają te zdjęcia oznaczać? Oczywiście to, że Pierce Brosnan zagra w. To jednak nie wszystko. Ponieważ jedyną postacią dwójki, która wszystkich interesuje jest Cable, fani uznali, że to właśnie były James Bond wcieli się w tę postać.Czy jednak Brosnan rzeczywiście dołączył do ekipy? A może cała trójka jedynie trolluje zbyt naiwnych fanów? Na te pytani na razie nie znamy odpowiedzi.