Plejada Gwiazd na premierze książki "Szkoła filmowa"

28 września w Teatrze Collegum Nobilium AT miała miejsce premiera książki Kingi Burzyńskiej pt. "Szkoła filmowa". Rozmowę z autorką poprowadził Tomasz Sianecki. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Maja Ostaszewska "Szkoła filmowa" to zapis pasjonujących wywiadów, przeprowadzonych przez Kingę Burzyńską z najwybitniejszymi polskimi aktorkami i aktorami, m.in. Anną Dymną W rozmowach z dziennikarką TVN artyści opowiadają o początkach swojej kariery: egzaminach do szkoły aktorskiej i scenicznym debiucie, a także o drodze, jaką przeszli od tamtych czasów do chwili obecnej. Ich wspomnienia i anegdoty składają się na historię o różnych drogach do celu i różnych sposobach uprawiania niezwykłego zawodu, jakim jest aktorstwo.W "Szkole filmowej" przeczytamy m. in. o romantycznej stronie Cezarego Pazury i o metafizycznym związku Marka Kondrata z Adasiem Miauczyńskim. Maciej Stuhr opowie o zmaganiu się z brzemieniem słynnego nazwiska, Anna Dymna o tym, jak została żywcem zabalsamowana. Arkadiusz Jakubik wspomni swoją przygodę z "Zemstą nietoperza", a Andrzej Grabowski opowie o osiemnastu latach z Ferdkiem Kiepskim.Z kim byli na roku, jakie teksty przygotowali na egzamin, czy naprawdę musieli grać zsiadłe mleko? Kogo uważają za swoich mistrzów i ile kosztowało najlepszych polskich aktorów dojście do sławy tego wszystkiego dowiemy się właśnie ze "Szkoły filmowej".