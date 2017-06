Poczekamy na "Wonder Woman 2"

3 2 1



Jeśli wierzyć portalowi The Hollywood Reporter, to naprzyjdzie nam trochę poczekać. Najwyraźniej Warner Bros. nie wierzyło w sukces widowiska i spodziewało się jedynie, że na filmie nie straci. Świadczy o tym fakt, że nie podpisali kontraktu z Patty Jenkins , na powrót jako reżyserki ewentualnej kontynuacji, co w dzisiejszych czasach jest powszechną praktyką.Zdaniem The Hollywood Reporter, Warner Bros. przed premierązaplanowało, że kolejnymi widowiskami pobędą. Co prawda ten pierwszy jest obecnie bez reżysera, ale podobno nadal jest to projekt priorytetowy.Negocjacje z Jenkins zaczną się więc dopiero teraz. Na czym zapewne skorzysta reżyserka. Po rekordowym otwarciuz całą pewności będzie domagać się lepszych warunków finansowych, a przede wszystkim większej kontroli artystycznej nad. Nie jest też wykluczone, że Warner Bros. będzie chciało, by reżyserka dołączyła do zespołu DC Films kierowanego przez Geoffa Johnsa i pomogła nadać kształt też innym projektom kinowego uniwersum.Przypomnijmy, żejest pierwszym filmem w historii wyreżyserowanym przez kobietę, który na otwarcie w Stanach zarobił co najmniej 100 milionów dolarów (103,3 mln dolarów). Wszystkie analizy przewidują też, że w ten weekend zmiażdżyuzyskując wynik prawie dwukrotnie lepszy od superprodukcji z Tomem Cruise'em