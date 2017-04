Poznajcie "Nowych wojowników" Marvela

3 2 1



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, na antenie stacji Freeform rozwijane będzie kolejne komiksowe uniwersum Marvela. Jednym z planowanych projektów sąPlany realizacji serialu zostały ogłoszone dwa tygodnie temu. Teraz zaś poznaliśmy skład Nowych Wojowników. Są nimi:– ma moce wiewiórek i dziewczyn. Jest urodzonym materiałem na przywódcę. Cechuje ją pewność siebie, siła i optymizm. Chce inspirować ludzi, by sami w siebie uwierzyli, ale zarazem nie jest w swym dążeniu totalnie naiwna.– nie może umrzeć, a przynajmniej tak sam twierdzi. Cechuje go brawura i pewność siebie. Często sprowadza na grupę kłopoty. Jest też leniem i w zasadzie nie robi żadnego użytku ze swojej mocy, choć zarazem twierdzi, że jest najbardziej interesującym żyjącym mężczyzną.– nie ma żadnych szczególnych supermocy, chyba że za taką uznać jego niespotykaną zdolność do autopromocji. Kreuje się na człowieka ulicy, bohatera zwykłych ludzi. Jest popularnym YouTuberem, charyzmatycznym, szlachetnym, wierzącym w sprawiedliwość (tak, jak ją sam definiuje). Trochę zadziera nosa i działa na pokaz. Za to starannie ukrywa prawdę o tym, że nie pochodzi z nizin społecznych, lecz jest dziedzicem bogatej rodziny.– potrafi "strzelać" kulami kinetycznej energii. Dorastając, oglądał Avengersów odlatujących z Avengers Tower na akcje. Jest zakochany w idei bohaterstwa. Jest impulsywny i niedojrzały. Skupia się na zdobywaniu poklasku. Często trudno jest nad nim zapanować.– potrafi komunikować się z mikrobami. Jest nieśmiałym hipochondrykiem, który z łatwością pozna każdy sekret dzięki komunikacji z mikroorganizmami. Wie, gdzie byłeś, co robiłeś, jadłeś. Trudno zachować przed nim cokolwiek w tajemnicy. Jest wielkim, słodkim facetem, którego drużyna bierze pod swoje skrzydła i pomaga mu znaleźć pewność siebie.– telekineza niskiego szczebla. Jest pewną siebie, zabawną lesbijką mającą gotową ciętą ripostę na każdą okazję. Doświadczyła osobistej tragedii w efekcie akcji superbohaterów. Twierdzi, że potrafi o siebie zadbać bez sięgania po cudzą pomoc.Teraz pozostaje nam czekać na to, kto wcieli się w tych bohaterów. A tymczasem tak wygląda zwiastun pierwszego wspólnego projektu Marvela i Freeform –