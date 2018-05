Poznajcie szczegóły kinowego "Bloodshota"

3 2 1



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu studio Sony szykuje kinową ekranizację cyklu komiksowego. Gwiazdą projektu został Vin Diesel . Teraz portal That Hashtag Show chwali się, że zna szczegóły widowiska.Bohaterem filmu będzie Ray Garrison. Kula przeszywająca głowę jego żony jest ostatnią rzeczą, jaką widział, zanim umarł. I jedyną, jaka pojawia się przed jego oczami, kiedy oprzytomniał. Bo Ray Garrison nie jest martwy. Nie jest też żywy, przynajmniej nie w tradycyjnym znaczeniu. Dr Emil Harting zastąpił jego krew samonaprawiającymi się nanobotami, które dają ciału Raya możliwości, o jakich zwyczajny człowiek może tylko pomarzyć. Tak Ray Garrison odrodził się jako Bloodshot - maszyna do zabijania, która nie pamięta życia, jakie wiódł przed przemianą... poza sceną śmierci żony. Postanawia się zemścić na mordercach. Po drodze odkrywa jednak, że jego przekonanie o tym, co jest rzeczywiste, został zmienione równie radykalnie, co jego ciało...Portal That Hashtag Show zaprezentował listę postaci, które zobaczymy w filmie. Ich opis zdradza dalsze fabuły. Oto opisy z ogłoszenia castingowego:- członek drużyny Navy Seal odpowiedzialnej za odbijanie zakładników, który został schwytany i podobno zabił swoją żonę. Wskrzeszono go jako Bloodshota dzięki eksperymentalnej technologii, która uczyniła z niego maszynę do zabijania trudną do unicestwienia (dzięki nadludzkiej sile i zdolności regeneracyjnych jego zmodyfikowanego ciała). Wszczepiono mu fałszywe wspomnienia dotyczące zabójstwa żony, które motywują go do szukania zemsty. W rzeczywistości wspomnienia te są wykorzystywane przez Spirit Technologies, by Bloodshot zabijał wrogów i osoby niewygodne dla organizacji.- mężczyzna po trzydziestce, główny przeciwnik. Jest przebiegłym geniuszem, ojcem medycznej nanotechnologii. Swoje odkrycia wykorzystuje do eliminacji konkurencji. Chce w ten sposób zdobyć kontrolę nad kierunkiem rozwoju świata.- kobieta około trzydziestki. Atrakcyjna, mądra, spostrzegawcza. Charakteryzuje ją silne poczucie moralności, czym odróżnia się od kolegów po fachu. Z czasem między nią a Bloodshotem narodzi się romantyczne uczucie.- mężczyzna po trzydziestce. Potężny mężczyzna, którego ego jest równie wielkie co jego muskulatura. Jego ksywa pochodzi od tekstu, który wypowiada, po pokonaniu rywala czy to w walce czy też grze.- mężczyzna po trzydziestce. Weteran wojenny. Podczas walk stracił wzrok, ale odzyskał go - i to w wersji ulepszonej - dzięki technologii stworzonej przez Hartinga. Woli działać niż o tym dyskutować.- kobieta, wiek 20-35 lat. Pełna pasji i energii piękna żona Raya. Kocha go całym sercem, czego dowody daje w łóżku za każdym razem, kiedy Ray wraca z misji. Tak wygląda ona we wspomnieniach Raya. W rzeczywistości jest matką jednego dziecka, która została przed laty zdradzona.- mężczyzna, wiek 30-50 lat. Ekscentryczny, enigmatyczny, nieumyślnie zabawny. Jest geniuszem na progu przełomowego odkrycia, które może zagrozić pozycji Hartinga. Zdaje sobie sprawę, że każdy, kto zbliży się do jego technologii, zostanie wyeliminowany. Został sprzymierzeńcem Bloodshota.- mężczyzna po czterdziestce. Były członek szwadronu śmierci Stasi, ekspert w dziedzinie kamuflażu, który teraz pracuje jako płatny zabójca.- mężczyzna po dwudziestce, Afroamerykanin. Członek Navy Seal, który jednak za daleko nie zaszedł w tej formacji. Wszystko przez jego problemy z przyjmowaniem rozkazów. Jest jednak sprytniejszy i lepiej wyszkolony, niż to się na pierwszy rzut oka wydaje.- mężczyzna po 40. Sztuki przetrwania uczył się w zaułkach. Teraz pracuje jako agent operacyjny w Ameryce Południowej. Zna hiszpański slang i większość członków karteli. Wyciska system, korzysta z każdego kruczka, by tylko jego ludzie dostali to, czego potrzebują do wykonania zadania.Jeśli powyższe informacje się potwierdzą, będzie to oznaczało, że Sony szykuje ekranizację wierną raczej duchowi komiksowego oryginału niż jego literze.