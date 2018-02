Prawie 700 tysięcy osób już widziało "Kobiety mafii"

3 2 1



Kino Świat pochwaliło się wynikami, nowego filmu Patryka Vegi. Obraz wszedł do kin w czwartek i do niedzieli włącznie zobaczyło go 684 tys. osób.Po brawurowej akcji policyjnej funkcjonariuszka Bela ( Olga Bołądź ) zostaje wyrzucona z policji. ABW składa jej propozycję "nie do odrzucenia". Kobieta przechodzi specjalistyczne szkolenie pod okiem FBI i zostaje operatorem w Wydziale S – oficerem pracującym pod przykryciem, który zostaje umieszczony w grupie przestępczej. Jej misją w roli tajniaczki jest rozpracowanie szlaku przemytu narkotyków przez Grupę Mokotowską sterowaną przez Padrino ( Bogusław Linda ) – bossa stołecznego półświatka, dla którego ponad wszelką władzą i pieniędzmi najważniejsza jest córka o ksywie Futro ( Julia Wieniawa ). By zrealizować cel, Bela musi wkupić się w łaski zaufanych ludzi z zarządu mafii: Żywego ( Piotr Stramowski ), Milimetra ( Tomasz Oświeciński ), Cienia ( Sebastian Fabijański ) i Siekiery ( Aleksandra Popławska ). Podszywając się pod prostytutkę, oficer ABW zostaje kochanką Cienia. Misternie przemyślany plan komplikuje się, gdy w toku nieprzewidzianych zdarzeń w całą intrygę zostaje wmieszana Anka ( Katarzyna Warnke ) – żona Cienia, manipulowana przez tajemniczą Nianię ( Agnieszka Dygant ). Wkrótce losy pięciu kobiet przecinają się w punkcie bez odwrotu, a wydarzenia z ich udziałem wstrząsają przestępczą mapą Warszawy.