Premiera "Cloak & Dagger" już dziś

Mrok i światło razem w służbie dobra, czyli opowieść o dwójce młodych superbohaterów, których różni prawie wszystko.Tandy Bowen to nastolatka na gigancie - dziewczyna z dobrego domu, która postanawia uciec od rodzinnych problemów. Tyrone Johnson jest nieśmiałym czarnoskórym studentem, pragnącym za wszelką cenę osiągnąć coś w życiu i wydostać się z nizin społecznych. Przypadkowe spotkanie na młodzieżowej imprezie zmienia ich życie. Gdy Tandy kradnie Tyrone'owi portfel, ten rusza za nią w pogoń. Zatrzymanie młodocianej złodziejki kończy się jednak inaczej, niż można byłoby się spodziewać. Ich wspólny dotyk wyzwala tajemniczą i potężną moc, której genezy nie są w stanie na razie zrozumieć. Wiedzą tylko jedno: łącząc swoje umiejętności, są zdolni osiągnąć wszystko. Nawet w Nowym Orleanie, gdzie podziały rasowe oddziałują mocniej niż gdziekolwiek indziej. Kontrolująca światło Tandy i Tyrone posiadający niezwykłą zdolność zalewania innych ciemnością, zaczynają współpracować. Tworzą niesamowity duet nastoletnich superbohaterów. W rolę Tandy wciela się gwiazda stacji Disney XD Olivia Holt , Tyrone'a portretuje natomiast znany z serialuProdukcjajest częścią tzw. Marvel Cinematic Universe, czyli świata tworzonego przez filmy takie jakczyoraz serialealbo. Oznacza to, że wydarzenia mające miejsce w jednym z formatów mogą odbijać się na fabule innego dzieła. MCU niezbyt chętnie łączy uniwersum filmowe i telewizyjne, ale można się spodziewać obecności wpojedynczych motywów, które pojawiały się także w innych produkcjach. Już teraz twórcy zapowiedzieli, że moc, którą dysponuje Cloak, była obecna zarówno w serialujak i w. Więcej szczegółów na temat jej genezy dowiemy się zapewne w trakcie emisji serialu.Część amerykańskich dziennikarzy miała już możliwość obejrzeć pierwszy odcinek serialu. Reakcje są więcej niż optymistyczne.zapowiada się jako jeden z lepszych seriali Marvela. Zarówno pod względem fabularnym, jak i audiowizualnym robi wielkie wrażenie. Podobnie jak również pozytywnie odebrany, tak ima zaprezentować oryginalne i nieszablonowe podejście do serialu młodzieżowego z elementami fantastyki.Więcej na: www.showmax.com