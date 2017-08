Przez Willa Smitha "Legion samobójców 2" opóźni się

3 2 1



Po dobrych wynikachw kinach Warner Bros. bardzo szybko zapowiedziało realizację kontynuacji (jak również spin-offu). Wydawało się wtedy, żebędzie jednym z priorytetowych projektów studia, które wciąż szuka klucza do sukcesu kinowego uniwersum DC. Tak się jednak nie stało. Jak podaje dziennikarz Variety Justin Kroll, prace nadsą na razie wstrzymane.Kroll twierdzi, że zdjęcia do widowiska mogą zacząć się nie wcześniej niż jesienią 2018 roku. To zaś oznacza, że film trafi do kin albo pod koniec 2019 roku, albo dopiero w 2020 roku.Powód takiego opóźnienia nie powinien zdziwić nikogo, kto śledzi informacje ze świata kina. To Will Smith . Gwiazdor bowiem nie uwzględniłw swoich zawodowych planach na najbliższe miesiące i zgodził się wystąpić w filmachPrzypomnijmy też, żenie ma obecnie reżysera. Ostatnim kandydatem był Jaume Collet-Serra , który jednak wybrał projekt z Dwayne'em Johnsonem