Reżyserka "Dnia zagłady" walczy o prawo kobiet do zasiadania w Sądzie Najwyższym

Po latach pracy przy serialach telewizyjnych Mimi Leder ) wraca z dużym projektem kinowym. Wyreżyseruje filmBędzie to historia Ruth Bader Ginsburg i jej długiej walki o to, by mogła zasiąść w Sądzie Najwyższym. Była pierwszą Żydówką, której to się udało. W filmie zagra ją Natalie Portman Autorem scenariusza jest Daniel Stiepelman, który prywatnie jest krewnym Ginsburg. Tekst w 2014 roku znalazł się na liście najlepszych niezrealizowanych scenariuszy Hollywood.