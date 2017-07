Remake "Człowieka z blizną" znowu bez reżysera

Getty Images © Bryan Bedder



Remakepo raz czwarty stracił reżysera. Po Davidzie Yatesie Antoinie Fuqua ze stanowiska zrezygnował tym razem David Ayer Twórcauznał, że nie wyrobi się z filmem do premiery zaplanowanej przez Universal na 10 sierpnia 2018 roku. Zwłaszcza, iż wciąż pracuje nad postprodukcją widowiska, które w grudniu ma zadebiutować na Netfliksie.Jeszcze przed angażem Ayera do zagrania tytułowej roli został zatrudniony Diego Luna ). Meksykański aktor jest wciąż zaangażowany projekt.Pierwszypojawił się w 1932 roku. Tony był w nim włoskim emigrantem, który w świecie pogrążonym w chaosie globalnego kryzysu gospodarczego próbuje realizować swój amerykański sen. Czyni to w jedyny sposób, jaki wydaje mu się możliwy – przemocą i zbrodnią. Przez dziesięciolecia film uważany był za jeden z wzorcowych filmów gangsterskich i w rankingu Amerykańskiego Instytutu Filmowego znalazł się wyżej od popularniejszego remake'u.Wśród zwyczajnych widzów mało kto wspomina obraz Howarda Hawksa Richarda Rossona , kiedy mowa o Tonym, człowieku z blizną. Wszystko przez film z 1983 roku z Alem Pacino w roli głównej. Bohater wciąż nazywał się Tony, ale teraz był Kubańczykiem, a cała akcja została przeniesiona z Chicago do Miami. Dziśjest wielbiony i nikt nie pamięta, że Brian De Palma otrzymał nominację do Złotej Maliny dla najgorszego reżysera.Nowytrafi do kin 10 sierpnia 2018 roku.