Remake "Kruka" z oficjalną datą premiery

Wygląda na to, że planowany od lat remakenareszcie powstanie. Sony ogłosiło właśnie, że nowytrafi na ekrany 11 października 2019 roku.Tytułową rolę zagra tym razem Jason Momoa ). Za kamerą stanie Corin Hardy ), zaś autorem scenariusza jest sam Nick Cave ).to stworzona przez autora komiksów Jamesa O'Barra historia muzyka Erica Dravena, który ginie, próbując powstrzymać zbirów przed atakiem na swoją narzeczoną. Niestety, dziewczyna umiera. Bohater zostaje wskrzeszony i teraz szuka zemsty na tych, którzy zniszczyli jego świat.Pierwsza ekranizacjatrafiła do kin w 1994 roku. O filmie było głośno m.in. za sprawą odtwórcy głównej roli Brandona Lee , który zginął w tragicznych okolicznościach na planie zdjęciowym. Obraz doczekał się kilku sequeli, zainspirował również twórców serialu telewizyjnego.