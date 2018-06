Robert De Niro spotka Jokera Joaquina Phoenixa?

Szykuje się ekranowe spotkanie dwóch aktorskich gigantów. Choć trudno w to uwierzyć, Joaquin Phoenix Robert De Niro nigdy ze sobą nie pracowali. Dzięki komiksowemu widowisku, które wyreżyseruje Todd Phillips i wyprodukuje Martin Scorsese , to się może zmienić.Jak podaje portal That Hashtag Show, De Niro jest głównym kandydatem do zagrania wMurraya Franklina. Imię i nazwisko to jedyna rzecz, jaką o tej postaci wie THS. Jest to podobno kluczowa postać dla fabuły.będzie pierwszym filmem powstającym w ramach kinowego uniwersum Elseworlds. DC Comics wymyśliło tę markę, by móc wydawać komiksy ze znanymi bohaterami, ale opowiadające historie nie mające nic wspólnego z kanonem. To w ramach Elseworlds wydano na przykład "Gotham by Gaslight" - komiks, którego akcja rozgrywa się w czasach wiktoriańskich i opowiadała o polowaniu Batmana na Kubę Rozpruwacza. Todda Phillipsa będzie nie tylko fabułą niezależną od reszty kinowego uniwersum DC, ale też ma zaproponować całkiem nową mitologię dotyczącą ikonicznego złoczyńcy. Oprócz Jokera i Murreya Franklina w filmie pojawią się - a przynajmniej tak twierdzi That Hashtag Show - jeszcze te postaci:(biała kobieta w wieku 60-74 lat) - Pochodzi z robotniczej rodziny. W młodości była atrakcyjną kobietą i wciąż tak o sobie myśli. Problemy ze zdrowiem sprawiają, że większość czasu spędza w łóżku w mieszkaniu położonym w Lower East Side. Właśnie wprowadził się do niej jej dorosły syn. Kobieta ma obsesję na punkcie swojego byłego szefa i nie może uwierzyć w to, jak potoczyły się jej losy, że została sprowadzona do tak mizernej egzystencji. THS sugeruje, że może to być matka Jokera.(kobieta w wieku 27-34 lat, Latynoska lub Afroamerykanka) - Nie jest pięknością, za to jest kobietą zaprawioną w życiowych bojach. Mieszka w Lower East Side i samotnie wychowuje dzieci. Robi wszystko, by związać koniec z końcem. Zdaje sobie sprawę, że system jest niesprawiedliwy i działa na niekorzyść takich ludzi jak ona. THS sugeruje, że może to być obiekt uczuć Jokera albo/oraz partnerka w jego działalności przestępczej.(biały mężczyzna w wieku 40-59 lat) - Zachowuje się tak, jakby był najmądrzejszą osobą w pokoju i kreuje się na mentora. W rzeczywistości dba tylko o siebie i niezbyt dobrze mu to wychodzi.(mężczyzna dowolnej rasy w wieku 30-49 lat, karzeł) - Najlepszy przyjaciel Randalla. Jest sympatyczny i wspierający. Będzie wyjątkiem - jedną z nielicznych szlachetnych postaci w całym filmie.(mężczyzna dowolnej rasy w wieku 50-69 lat) - Kierownik hotelu starej daty. W życiu widział już wiele, więc dawno temu przestał się czymkolwiek przejmować.(mężczyzna dowolnej rasy w wieku 50-59 lat) - Policjant-służbista, którego zniszczyły lata służby w mieście znajdującego się permanentnie na granicy totalnego upadku. Dawno temu przestał się przejmować tym, jak na prowadzone przez niego dochodzenia reagować będą ludzie trzymający władzę, bogacze i politycy.(mężczyzna dowolnej rasy w wieku 30-39 lat) - Policyjny partner Garrity'ego. Jest dupkiem i spełnia się pokazującym innym, kto tu rządzi. Bycie gliną jest całym jego życiem.Portal That Hashtag Show podzielił się też szczegółami dotyczącymi ekipy, jaką gromadzi wokół siebie reżyser. Za zdjęcia odpowie Lawrence Sher , za scenografię Mark Friedberg , a za kostiumy Mark Bridges