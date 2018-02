Rodzinne seanse w Multikinie z kartą Rodzina do Kina

Multikino w towarzystwie superbohaterów: odważnej uczennicy szkoły kaskaderów Volty, początkującego operatora filmowego Lensa i podstępnego reżysera Maestro zaprasza całe rodziny do skorzystania z najnowszej "multioferty" – karty Rodzina do Kina. Dzięki wyjątkowej karcie wyjście do Multikina stanie się jeszcze bardziej atrakcyjną i opłacalną rozrywką!Bilety w cenie ulgowej dla wszystkich członków rodziny, zestawy barowe i gadżety filmowe w promocyjnych cenach, a do tego możliwość zbierania punktów i wymiany na breloki czy bilety gratis – Multikino wie, jak zadbać o swoich klientów. Tym razem w ofercie sieci kin znalazła się propozycja idealnie skrojona pod rodziny.Zasady działania są proste - należy zakupić kartę Rodzina do Kina w symbolicznej cenie 1 złotego i zarejestrować ją poprzez www.multikino.pl. W ten sposób klienci dołączają do programu lojalnościowego, który umożliwia zakup biletów w promocyjnej cenie, zniżki na zestaw tzw. "Rodzinny" i 25% rabat przy zakupie gadżetów z oferty Multishop.Oferta obowiązuje na wszystkie filmy poniżej 15. roku życia oraz Poranki Filmowe. Aby czerpać z profitów, jakie daje karta Rodzina do Kina, na seans do Multikina muszą wybrać się minimum dwie osoby, tj. jeden rodzic i jeden dziecko. Maksymalnie z karty może skorzystać 7-osobowa rodzina (dwoje dorosłych i pięcioro dzieci). Dziecko nie może mieć jednak ukończonych 18 lat.Dodatkowo za każdy zakupiony bilet i Zestaw Rodzinny użytkownicy karty, którzy zarejestrowali ją on-line i udzielili zgody marketingowej, będą mieli możliwość zbierania punktów. Za 10 punktów dostaną 1 z 3 breloków do wyboru. Z kolei ci, którzy zgromadzą na karcie 20 punktów, otrzymają bilet gratis.Nowa oferta Multikina jest promowana przez trzy postacie, mieszkańców filmowego miasteczka, którzy codziennie przeżywają niezwykłe przygody. Wizerunki Volty, Lensa i Maestro pojawiają się na kartach Rodzina do Kina, brelokach, książeczkach i naklejkach. Dzieci, biorące udział w programie Multikina, dostaną książeczki z komiksem, z których dowiedzą się o dalszych losach bohaterów. Będą mieli także możliwość zbierania naklejek, dołączanych do zakupionych biletów oraz zestawów barowych.Więcej szczegółów na temat karty Rodzina do Kina znajduje się naPartnerem programu Rodzina do Kina jest firma Wedel.