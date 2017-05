Serialowa "Kleopatra" będzie jak "Ojciec chrzestny" w Egipcie

Trio twórców odpowiedzialnych za serial, scenarzyści Jonathan E. Steinberg Robert Levine oraz producent Dan Shotz , pracuje nad projektem serialu. Powstaje on dla Amazon Studios.Ma to być rewizjonistyczna wersja historii Kleopatry, przedstawionej tu jako najbardziej niezrozumiana kobieta w historii. Twórcy zapowiadająw scenerii starożytnego Egiptu. Kiedy Kleopatra niemal traci życie wskutek krwawego przewrotu, musi wykorzystać swój polityczny geniusz, by odzyskać tron i przywrócić honor własnej rodzinie oraz królestwu.To nie pierwsza próba opowiedzenia o Kleopatrze w telewizji. W ostatnich latach nad projektami na ten temat pracowali m.in. Shekhar Kapur oraz stacje NBC i Lifetime. Studio Sony od lat próbowało też ruszyć z produkcją filmu pełnometrażowego