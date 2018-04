Serialowy maraton ze zwierzakami: Netflix & hau czy Netflix & miau?

Spójrzmy prawdzie w oczy: oglądanie programu ze zwierzakiem może mieć sporo zalet. Na przykład nasz towarzysz nie wykorzysta spoilerów i nie dopuści się serialowej zdrady. Zwierzaki nie tylko nie toczą z nami walk o pilota ani nie oceniają naszego gustu (no dobrze, może czasem), ale są po prostu wymarzonymi partnerami do oglądania i przytulania (35% osób przyznaje, że futrzaki pomagają przetrwać smutną lub straszną scenę), a nawet rozmowy (34% Polaków zwraca się do swoich pupili, komentując program lub film).– mówi Piotr Wojtków, behawiorysta i trener szkolenia psów.Ale pochłanianie seriali z pupilem u boku to nie tylko przyjemne wrr-ażenia. Ponad połowa respondentów z Polski (52%) musiała ustąpić miejsca swoim czworonożnym towarzyszom, 20% zachęcało ich do cierpliwego oglądania programu nieco dłużej za pomocą smakołyków, a niektórzy (11%) posunęli się nawet do wyłączenia programu, jeśli nie przypadł on do gustu ich pupilom.To o jakich programach szczekają, miauczą i ćwierkają wszyscy wokół? Właściciele psów chętnie sięgają pooraz po filmy i seriale akcji, takie jak, czy. Kociarze wolą mrrr-aczejczy(umówmy się, że pewnie chodzi im o Mewsa, kota Dustina). A kiedy miłośnicy ptaków rozsiadają się w fotelach, to oglądają komedie takie jakz uniwerku czy pełną pięknych pejzaży ekranizację, czyli serial. Ale to jeden program gromadzi przed ekranami wszystkich widzów jednakowo (i nie tylko tych czworonożnych) –A Ty jakie oglądanie wybierasz?Netflix & hau, Netflix & miau, Netflix & chrum czy może Netflix & ssssssss?