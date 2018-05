Serialowy spin-off "Bad Boys II" wciąż z szansą na cały sezon

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, stacja NBC planowała emisję serialubędącego spin-offem. Mimo że realizacja odcinka pilotowego pochłonęła 12 milionów dolarów, to NBC zdecydowało się, że nie jest serialem zainteresowane. Sony TV znalazło jednak innego chętnego do przygarnięcia projektu. Jak podaje portal Deadline, rozmowy w tej sprawie prowadzone są z Charter Communications.Bohaterką serialu jest agentka wydziału do spraw zwalczania narkotyków, Sydney Burnett (znana z, gdzie po raz pierwszy zagrała ją Gabrielle Union ). Jest ona siostrą Marcusa Burnetta ( Martin Lawrence ) i romansowała z Mikiem Lowreyem ( Will Smith ). Sydney ma teraz nową pracę - jest policjantką LAPD. Jej partnerkę, Nancy McKennę, pracującą matkę, która z zazdrością patrzy na wolność Sydney, gra w pilocie Jessica Alba Producentem serialu jest Jerry Bruckheimer.