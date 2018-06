Spin-off "Gry o tron" pokaże Westeros sprzed tysiąca lat

3 2 1



Produkcja ostatniego sezonudobiega końca i HBO wreszcie podjęło decyzję, co dalej z Westeros. Stacja dała zielone światło na realizację pilota prequela popularnej serii.Twórcami nowego serialu są Jane Goldman ) oraz - oczywiście - George R.R. Martin Goldman będzie pełniła funkcję showrunnerki i napisała scenariusz na podstawie historii, którą stworzyła w duecie z twórcą książkowego pierwowzoru. Projekt nie ma na razie tytułu, a jego akcja ma rozgrywać się tysiąc lat przed wydarzeniami, które znamy.Według ujawnionego opisu będzie to "kronika upadku złotej ery bohaterów, opowieść o najczarniejszej godzinie. Tylko jedna rzecz jest pewna: od przerażających tajemnic z historii Westeros przez prawdziwą genezę Białych Wędrowców po sekrety Wschodu i legendarnych Starków - to nie jest historia, którą wydaje nam się, że znamy".Niezatytułowany projekt to jeden z pięciu spin-offówrozwijanych przez HBO. Nad pozostałymi czterema projektami pracują Max Borenstein Bryan Cogman . Mówi się, że co najmniej jeszcze jeden z projektów dostanie zielone światło na realizację, ale stacja nie chce się spieszyć.W styczniu dyrektor programowy HBO Casey Bloys zapytany, ile spin-offów powstanie, powiedział:Czy jeden do dla Was za mało? A może o jeden za dużo?