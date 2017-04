Sudeikis i Olyphant wrobią twórcę Pointiaca w przemyt kokainy

Getty Images © Christopher Polk

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku Hollywood było zafascynowane postacią Johna DeLoreana . W pewnym momencie rozwijane były równolegle aż trzy konkurencyjne biografie. Teraz jego barwna historia znów przykuwa uwagę twórców.Nowy projekt nosi tytuł. Jego gwiazdami będą Jason Sudeikis Timothy Olyphant . Za kamerą stanie reżyser Nick Hamm . Zaś autorem scenariusza jest Colin Bateman , który przygotował tekst do filmu Hamma DeLorean znany jest przede wszystkim ze skonstruowania dla General Motors Pontiaca. Później otworzył własną firmę, w której produkowała sportowy samochód z wyższej półki DeLorean DMC-12. Samochód ten został uwieczniony przez Zemeckisa . Niestety na początku lat 80. jego firma popadła w finansowe tarapaty. Fabryka ledwie została otworzona w Północnej Irlandii a już została zamknięta wyprodukowawszy zaledwie 9200 aut. DeLorean chcąc obronić firmę dał się wrobić FBI w przemyt kokainą. Został oskarżony, ale uznano go za niewinnego ze względu na rządową prowokację. Sąd potwierdził linię obrony DeLoreana, że bez ingerencji rządu nie byłoby żadnego przestępstwa.odsłoni kulisy tej sprawy. Pace zagra DeLoreana, Sudeikis będzie oszustem i informatorem FBI, którego Biuro wykorzysta do wrobienia konstruktora. Z kolei Olyphant wcieli się w agenta FBI i mózg całej operacji.