Sylvester Stallone zagra w ekranizacji komiksu Marka Millara?

Już za tydzień zobaczymy Sylvestra Stallone'a . Ale to nie jedyna komiksowa kosmiczna przygoda, na jaką zamierza wybrać się gwiazdor. Stallone jest podobno głównym kandydatem studia 20th Century Fox do zagrania w filmie. Będzie to kolejna ekranizacja komiksu Marka Millara , twórcy pierwowzorówokreślane jest jako połączenie. To opowieść o bohaterze, który 35 lat temu uratował Ziemię przed kosmicznym zagrożeniem. Kiedy jednak wrócił na rodzinną planetę, okazało się, że nikt o jego wyczynach nie słyszał. Heros ustatkował się, ożenił, spłodził dzieci i zestarzał się. Teraz jednak przyszedł czas, by raz jeszcze stanął do walki o przyszłość Ziemi.Studio rozwija projekt od 2014 roku, ale nie ma na razie reżysera. Scenariusz napisał Gary Whitta ).