Szef amerykańskiej Akademii oskarżony o molestowanie

W Hollywood wybuchł właśnie kolejny skandal obyczajowy. Jego bohaterem jest John Bailey , od sierpnia ubiegłego roku prezydent Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.Jak podaje portal Variety, komitet administracyjny Akademii rozpoczął wewnętrzne śledztwo po tym, jak do organizacji dotarły zgłoszenia trzech przypadków przemocy seksualnej, której miał się dopuścić Bailey . Szczegóły tych zdarzeń nie zostały ujawnione.To za prezydentury Baileya Akademia została zmuszona do zmiany swojego stanowiska wobec osób dopuszczających się molestowania w świecie kina i telewizji. W październiku Akademia usunęła ze swojego grona oskarżanego o liczne gwałty Harveya Weinsteina . Przed ceremonią wręczenia Oscarów zdecydowano, że Casey Affleck nie będzie wręczał statuetki najlepszej aktorce (w związku z przypomnieniem dawnej sprawy o molestowanie).Zaś w grudniu Akademia przyjęła specjalną procedurę wewnętrznego śledztwa, która ma weryfikować wszelkie oskarżenia wobec członków tej organizacji. W przypadku ich potwierdzenia można takiego członka wyrzucić z Akademii. Decyzję taką może podjąć zarząd, w którym obecnie zasiada żona prezydenta Baileya Carol Littleton , reprezentująca we władzach montażystów. John Bailey jest operatorem, autorem zdjęć m.in. do. Jego kadencja jako prezydenta Akademii powinna trwać do 2021 roku.