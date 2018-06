Talulah Riley żoną Bloodshota

Trwa proces kompletowania obsady filmu, do którego zdjęcia rozpoczną się w lipcu. Żonę tytułowego bohatera zagra Talulah Riley ). Angaż otrzymał również Alex Hernandez ), który wcieli się w członka ekipy odpowiedzialnej za stworzenie Bloodshota.Bohaterem filmu jest Ray Garrison. Kula przeszywająca głowę jego żony jest ostatnią rzeczą, jaką widział, zanim umarł. I jedyną, jaka pojawiła się przed jego oczami, kiedy oprzytomniał. Bo Ray Garrison nie jest martwy. Nie jest też żywy, przynajmniej nie w tradycyjnym znaczeniu. Dr Emil Harting zastąpił jego krew samonaprawiającymi się nanobotami, które dają ciału Raya możliwości, o jakich zwyczajny człowiek może tylko pomarzyć. Tak Ray Garrison odrodził się jako Bloodshot - maszyna do zabijania, która nie pamięta życia, jakie wiódł przed przemianą... poza sceną śmierci żony. Postanawia się zemścić na mordercach. Po drodze odkrywa jednak, że być może jego wspomnienia zostały zmienione równie radykalnie, co ciało...Gwiazdą komiksowego widowiska jest Vin Diesel . Całość wyreżyseruje Dave Wilson