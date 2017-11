Telewizory The Frame

Spędzamy na oglądaniu telewizji średnio 4 godziny dziennie, a przez pozostały czas widzimy czarny ekran telewizora. Samsung The Frame zmienia to diametralnie. Przez cały dzień jest po prostu obrazem, uzupełniającym wystrój pomieszczania, a wtedy, gdy chcemy staje się telewizorem.Każdy z dwóch trybów jego pracy – Sztuka (Art mode) i TV – nadaje pomieszczeniu odrębny, wyjątkowy klimat. Do dyspozycji mamy bogaty wybór bezpłatnych obrazów i fotografii, które dostępne są w ramach Samsung Collection, ale można także skorzystać ze swojej własnej biblioteki zdjęć czy kupić dodatkowe obrazy w Art Store. Wieszak No Gap, który dostępny jest wraz z telewizorem, pozwala zamontować urządzenie płasko przy samej ścianie, dzięki czemu prezentuje się ono niczym obraz w galerii. The Frame to jednak przede wszystkim telewizor – oferuje jakość obrazu 4K UHD, technologię HDR oraz bogaty świat aplikacji w ramach Smart TV.