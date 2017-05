Theon Greyjoy z "Gry o tron" na Warsaw Comic Con

To nie lada gratka dla wszystkich fanów. Na pierwszym w Polsce Warsaw Comic Conie będą mogli spotkać Alfiego Allena, czyli angielskiego aktora, wcielającego się w rolę Theona Greyjoya. To trzeci syn lorda Balona Greyjoya i lady Alannys, tytułowany księciem Winterfellu. Theona poznajemy jako 19-nastoletniego, aroganckiego młodzieńca, który specjalizuje się w strzelaniu z łuku. Postać pojawia się aż w sześćdziesięciu odcinkach serialu, a widzowie z pewnością kojarzą ją ze względu na wymyślne tortury, którym jest poddawana. Alfie Allen to trzecia gwiazda, którą będzie można spotkać na pierwszym w Polsce Warsaw Comic Conie. Do warszawskiego Nadarzyna przyjadą także holenderska aktorka Carice van Houten , wcielająca się w postać Melisandre oraz Islandczyk Hafthor Julius Bjornsso n, znany z roli Góry.jest motywem przewodnim Warsaw Comic Conu. Dla odwiedzających zostanie przygotowana specjalna strefa "Gry o tron", w której odtworzony zostanie obóz Nocnej Straży. Nie zabraknie też najprawdziwszego... żelaznego tronu.Pierwszy w Polsce Warsaw Comic Con to mnogość atrakcji związanych z szeroko rozumianą tematyką fantasy. W warszawskim Nadarzynie będzie też można spotkać: Melissę Ponzio , znaną jako Mama McCall z serialu Nadię Hilker która wciela się w rolę Luny w serialu Olgę Fondę czyli Nadię Pietrową zoraz RJ Mitte'ego – najbardziej znanego z wykreowania postaci Waltera White’a Jr. w kultowymPierwszy w Polsce Warsaw Comic Con odbędzie się w dniach 1-4 czerwca w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w warszawskim Nadarzynie. Bilety dostępne są w kasach oraz on-line na: ebilet.pl warsawcomiccon.pl – umożliwiają także wstęp na największe w Polsce targi gamingowe: Good Game Warsaw, które odbywają się w tym samym terminie. Dla niezmotoryzowanych organizator przygotował specjalne, darmowe autobusy z Dworca Centralnego i Zachodniego w Warszawie.