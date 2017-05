To będzie "Avengers" dla dorosłych. Jeśli powstanie

Już dawno nic nie słyszeliśmy na temat przygotowywanego od lat rebootu. Wygląda jednak na to, że powstaje, a zapytany o film scenarzysta – Oren Uziel – zdradził, że będzie to takiez kategorią wiekową "dla dorosłych", bo będzie bardzo brutalny. Ale będzie też momentami zabawny. Uziel (autor także) został przepytany przez dziennikarzy przy okazji konferencji w sprawie jego najnowszego filmu kręconego dla Netfliksa –. Rzecz jednak w tym, że scenariusz został napisany już kilka lat temu i zapowiedzi Uziela wcale nie muszą być aktualne. Poprawki do tekstu wprowadzał już Dave Callaham , współscenarzysta, a dwa lata temu stery producenckie objął James Wan , który zapowiedział, że nie będzie się śpieszył z realizacją filmu. Co widać.Projekt ma już jednak reżysera – do tej pory znanego z kręcenia reklam Simona McQuoida, a rok temu Christopher Lambert mówił dziennikarzom, że prowadzi rozmowy w sprawie powtórzenia swojej roli. Jak widać, wokół projektu coś jakby się dzieje, ale równie dobrze może to potrwać kolejnych kilkanaście lat.