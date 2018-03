Trzy miesiące przed premierą "Ant-Man 2" nie jest gotowy

3 2 1



Choć do premieryzostały już tylko trzy miesiące, to komiksowe widowisko wciąż nie jest gotowe. Ekipa jest na planie i kręci nowe sceny.Jeśli wierzyć pojawiającym się w sieci doniesieniom, to w Los Angeles kręcony jest m.in. nowy początek filmu. Podobno otwarciena pokazach testowych nie przypadło widzom do gustu i szefowie Marvela zarządzili jego zmianę.Sam fakt dokrętek nie oczywiście niczym nadzwyczajnym. Niepokoić może jednak to, jak blisko premiery są one realizowane. Konkurencji takie podejście nie za bardzo się udało (). Czy Marvel Studios poradzi sobie z presją czasu lepiej? Dowiemy się w lipcu.