Twórca "The Walking Dead" zabije Minotaura

Należące do Roberta Kirkmana Skybound Entertainment zrealizuje we współpracy z Universal Pictures adaptację komiksuBędzie to wariacja na temat najsłynniejszych greckich mitów, z opowieścią o Tezeuszu oraz Minotaurze na czele. Tezeusz z komiksu musi oczywiście wkroczyć do Labiryntu i pokonać pół człowieka, pół byka, ale tym razem Minotaur ma swój przebiegły plan, jak wyrwać się na wolność. Szykuje się epickie starcie z pogranicza fantasy, kina przygodowego oraz...sci-fi.Autorzy oryginału, Christian Cantamessa oraz Chris Pasetto, napiszą scenariusz produkcji.