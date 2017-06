Twórca filmowego "Metal Gear Solid" pyta Kojimę o radę

Getty Images © Ben Gabbe







Reżyser Jordan Vogt-Roberts ) przygotowuje się powoli do realizacji najambitniejszego dzieła w swojej karierze - ekranizacji gry wideoA wiadomo przecież, że jego wysiłki nie przyniosą efektu, o ile błogosławieństwa nie udzieli mu sam twórca cyklu Hideo Kojima.Podczas panelu na tegorocznych targach E3 reżyser zadał Kojimie pytanie o ewentualne wskazówki. Ten odparł: "Zrób to, co ja. Zdradź swoją publiczność". Czyli - jak rozumiem - "podążaj własną ścieżką, w zgodzie z własnym sumieniem, nie pozwól, by to fani reżyserowali film" No chyba, że chodzi o to, by zamiast Snake'a głównym bohaterem uczynić Raidena, ale myślę, że drugi raz taki pomysł nie przejdzie.Film powstanie dla Sony Pictures. Za kamerą stanie Roberts , a produkcją zajmą się Avi Arad (seria) i jego syn Ari. Jay Basu , który pomaga Universalowi w stworzeniu serii filmów o przygodach Draculi, Frankensteina, Mumii i Wilkołaka, napisze scenariuszAkcja gryrozgrywa się w lutym 2005 roku. Siły Specjalne Następnej Generacji (Next-Generation Special Forces) dowodzeni przez elitarny oddział żołnierzy FOXHOUND przejmują bazę nuklearną na wyspie Shadow Moses w archipelagu wysp Foxa na Alasce. Na wyspie znajduje się tajna broń nuklearna, chodzący czołg, Metal Gear REX. Terroryści biorą zakładników znajdujących się w tym czasie na wyspie. Na prośbę ministra obrony Roy Campbell, emerytowany pułkownik, wraca do służby, aby dowodzić operacją. Postanawia on zwerbować do akcji Solid Snake'a, który ma się udać na samotną infiltrację wyspy. Jego zadaniem jest uratowanie zakładników, sprawdzenie, czy terroryści mają środki do przeprowadzenia ataku nuklearnego oraz ewentualne zatrzymanie ich, jeśli posiadają taką możliwość. [wikipedia]